PROMOJAGERS SUPERTIP. Hubo verkoopt Cleaning Box met stofzuiger en stomer voor 69,99 euro in plaats van 258,98 euro

De leden van de online community Promojagers België - die de strafste koopjes met elkaar delen - trekken dit weekend massaal naar doe-het-zelfzaak Hubo. Daar kan je nu een Cleaning Box kopen met een snoerloze steelstofzuiger, een kledingstomer, een pluizenverwijderaar en een waardebon van 15 euro voor maar 69,99 euro in plaats van 258,98 euro. “Dat is een korting van maar liefst 72 procent”, aldus opper-Promojager Gunther Devisch.

“Je betaal 18 euro per toestel”, gaat Devisch verder. “Terwijl de stofzuiger alleen eigenlijk al 169 euro kost. Alle toestellen zijn van het bekende Belgisch merk voor huishoudelektro DOMO.”

Devisch kocht de box zelf vorig jaar al eens. “De inhoud verschilde wel een beetje en de prijs was toen 129 euro, maar ik was er bijzonder tevreden over. Alle toestellen werken nog, de kwaliteit is prima. Ook de kledingstomer was hanig, om snel iets te ‘strijken’ zonder je strijkijzer boven te moeten halen.”

Bestelling

De actie loopt tot en met zondag 12 maart. Volgens de website van Hubo zijn er nog een kleine 4.000 boxen over. Je kan de box na bestelling afhalen in een winkel van Hubo op vrijdag 24 maart of zaterdag 25 maart.

“Het is een populaire post op onze Facebookpagina”, aldus Devisch. “Er komt veel reactie op.”

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Onder meer van Nathalie. “Alleen al voor de stofzuiger is de box de moeite waard. Hij is beter dan mijn vroegere Dyson!” Daar kan Katrin zich in vinden: “Gisteren de stofzuiger getest, zeer krachtig!”

Caravan

Bie kocht de box ook, om de toestellen te gebruiken in haar caravan. “Ook de vorige box was de moeite. Wat we niet gebruikten, hebben we cadeau gedaan aan vrienden”, reageert Nathalie nog.