PROMOJAGERS SUPERTIP. Hubo stelt feestpakket van elektrische toestellen samen met korting van 55 procent

Straks zitten we weer allemaal aan de feestdis tijdens de kerst- en eindejaarsdagen. Hubo speelt daar handig op in met een feestpakket van Domo-apparaten voor slechts 59,99 euro in plaats van 134,97 euro, een korting van 55 procent. “Dat is best wel een koopje”, zegt Gunther Devisch van Promojagers België .

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops.

Wat zit er in het Hubo feestpakket? Een raclette/grill, een friteuse en een staafmixer, allemaal van het merk Domo. De prijs voor alle toestellen samen is 59,99 euro, dat is een korting van 55 procent op het originele bedrag van 134,97 euro, volgens Hubo. Gunther Devisch van Promojagers België nam de proef op de som en ging zelf aan het rekenen.

“Op de website van Domo kost het raclette-apparaat 54,95 euro, de staafmixer 34,95 euro en de friteuse 54,95 euro, samen dus 144,85 euro”, rekent Devisch ons voor. Dat is meer dan de 134,97 euro die Hubo op zijn website vermeldt. Als tweede referentie nam Devisch de Nederlandse webshop bol.com. “Daar kosten de elektrische toestellen respectievelijk 43,99 euro, 38,79 euro en 64,99. Allemaal samen dus 147,77 euro.” Ten opzichte van die laatste prijzen zou Hubo een korting aanbieden van net geen 60 procent op het totaalbedrag. Maar als je telkens de goedkoopste prijs per apparaat rekent, dan kom je uit op 133,89 euro, ongeveer het bedrag waarop Hubo zich baseert.

De actie, die nog tot 20 november loopt, is populair bij de leden van Promojagers België, die de strafste promoties met elkaar delen. Op Facebook is de gemeenschap intussen met meer dan 365.000. Het is zaak om er snel bij te zijn, want de voorraad is beperkt. Op dit moment zijn er nog ongeveer 3.900 feestpakketten te koop, maar de teller tikt, en op is op.

Op de Facebookpost van Promojagers België over de aanbieding kwam er alvast veel reactie. Zo blijkt Claudine al in het bezit van de getoonde friteuse te zijn en is ze er “super content van”. “Zo makkelijk te onderhouden ook”, schrijft ze.

“Koopje voor dat geld! Besteld voor de raclette en staafmixer”, vult Lien aan.

Silvie schrijft dan weer: “Ik heb hem voor mijn nichtje haar kerst besteld. Toch mooie deal voor die prijs”.

En ook Xsaartje ging er al voor: “Besteld! Aan die prijs kon ik het niet laten…. We gaan gourmetten”.