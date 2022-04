PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier krijg je nu stevige kortingen op water en frisdrank: “28 euro voor 75 blikjes Pepsi (33cl)”

Het is het moment om je voorraad water en frisdrank aan te vullen. Toch als we Promojagers België mogen geloven, de community die de strafste kortingen met elkaar deelt. “Bij Colruyt lopen er heel wat acties die de prijzen tot met een derde omlaag doen gaan”, zegt beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip van maakt voor de lezers van HLN.

Zo krijg je voor Spa Intense een korting van 33,34 procent vanaf 18 stuks. “Je betaalt nog 0,60 euro per fles. Ter vergelijking: bij Delhaize ben je 1,05 euro per fles kwijt”, aldus Devisch. “Voor Spa Reine betaal je 0,55 euro per fles vanaf 18 stuks. Elders is dat 0,89 euro per fles.”

Ook voor Oasis krijg je korting. “Er is eerst en vooral een Xtra-korting van 33,34 procent vanaf 18 stuks op blikjes en flesjes”, gaat hij verder. “Op de blikjes van 33cl is er vanaf 24 ook nog een hoeveelheidskorting. Je betaalt dan nog 0,56 euro per blikje. De ‘normale’ prijs is 0,91 euro per blikje.”

Ook de actie rond Pepsi scoort bij de Promojagers. “We hebben daar een heel populaire post rond, waar in minder dan een dag tijd 200 reacties op kwamen in onze Facebookgroep”, aldus Devisch. “Je betaalt nu 0,37 euro per blikje. Dat is een erg goede deal. De actie van Colruyt is een reactie op een promotie bij Albert Heijn, waar je nu 0,39 euro betaalt per blikje. Bij Kruidvat betaal je ook 0,374 euro, maar dat is blijkbaar buitenlandse Pepsi en dat smaak je volgens kenners. Bij Delhaize betaal je momenteel 0,65 euro.”

Op flessen Pepsi (en 7UP) krijg je bij Colruyt nu een korting van 25 procent vanaf 12 stuks. Op blikjes en flesjes van Schweppes krijg je een korting van 33,34 procent vanaf 18 stuks.

Op cava brut van het merk Gran Baron krijg je 25 procent korting vanaf drie stuks. Dan komt de prijs op 4,94 euro per fles. Cornet bier (Oaked blond) kost dankzij de Rode Prijs (laagsteprijsgarantie) 7,49 euro voor zes flesjes. “Vanaf vier stuks krijg je 25 procent korting en betaal je nog 0,94 euro per flesje. Elders is dat 1,47 euro.”

Colruyt reduceert ook de prijs van andere producten. “Op pasta van Soubry krijg je 50 procent korting vanaf zes stuks”, aldus Devisch. “Op douchegel van Fa is dat 33,34 procent vanaf drie stuks, waardoor je nog 0,98 euro per fles betaalt. Bij Nivea-verzorgingsproducten en Nestlé Fitness gaat het om een korting van 33,34 procent vanaf drie stuks.”

Ook voor de potten mayonaise (citroen/eieren) van Devos-Lemmens (550ml) zijn deals te doen. Je betaalt nu maar 1,26 euro per stuk. “Vanaf vier stuks gaat er met de Xtra-kaart nog eens 25 procent af, wat de prijs op 0,96 euro per pot brengt”, klinkt het. “De normale prijs is 1,89 euro per pot.”

Onder meer Promojager Jolijn deelt op sociale media haar rekening. “Koopje gedaan bij Colruyt”, getuigt ze. “Acties van het moment: Spa Intense (-33% vanaf 18 stuks), Soubry (-50% vanaf 6 stuks), Fa (-33% vanaf 3 stuks), ... Ik betaalde slechts 28,48 euro en kreeg 14,12 euro Xtra-korting bovenop de Rode Prijzen.”

En ook Rob liet de actie niet aan zich voorbijgaan. “Ik heb 28 euro betaald voor 75 blikjes Pepsi (33cl) bij Colruyt. Is dat een deal?”

