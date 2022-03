PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier koop je pasta met gigantische korting

Huismerken

Opmerkelijk: daarmee is het merkproduct zelfs goedkoper dan huismerken. “Je kan de vergelijking maken voor Colruyt", aldus Devisch. “Voor Everyday capellini betaal je 0,75 euro voor een verpakking van 500 gram of 1,50 euro per kilogram. Voor Boni capellini betaal je (vanaf vier stuks) 0,64 euro voor een verpakking van 500 gram of 1,28 euro per kilogram. En voor Soubry Al Dente capellini is dat nu 0,59 euro voor een verpakking van 375 gram of 1,57 euro per kilo, maar met de korting van 50 procent vanaf zes stuks wordt dat 0,78 euro per kilogram. Dat is zelfs nog goedkoper dan bij Albert Heijn, waar het 1,30 euro per kilogram is.”