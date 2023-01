PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier koop je Pampers voor maar 4 cent per luier: “Echt wel zotte prijs”

Zowel bij Delhaize als bij Colruyt loopt de promotie nog tot en met vandaag, 11 januari. Bij Delhaize geniet je van een 2+2 gratis-actie voor Pampers Harmonie. Bovendien is de levering vanaf twee producten gratis.

Colruyt volgt met zijn laagsteprijsgarantie en geeft ook een hoeveelheidskorting. Voor Pampers Harmonie Luiers maat 1 betaal je normaal gezien 9,99 euro per verpakking (29 cent per Pamper), maar vanaf drie stuks wordt dat 5,05 euro per verpakking (of 14 cent per Pamper).

“Met de printbare kortingsbon voor Pampers Harmonie, krijg je daarbovenop 3,50 euro korting per verpakking”, aldus Devisch. “Zo betaal je dus maar 1,55 euro per verpakking of 0,04 euro per Pamper. Dat komt neer op een korting van maar liefst 86 procent. Dat is echt wel een zotte prijs.”

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Er is één bon toegelaten per verpakking en je mag tot vijf bonnen afgeven per productsoort (of vijf bonnen voor vijf verpakkingen). “Het is een populaire post in onze community”, aldus nog Devisch. “Meer dan 100.000 mensen bekeken hem al en zo'n 175 reageerden met een commentaar.”

