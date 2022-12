PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je nu goedkoop champagne kopen: “Deze promoties zie je vaak maar één keer per jaar”

Nog op zoek naar champagne om oud en nieuw te vieren? Of voor een receptie in januari? Dan kan je nu flink je voordeel doen. Verscheidene warenhuizen pakken uit met promoties die je volgens Gunther Devisch van Promojagers België vaak maar één keer per jaar ziet opduiken. Een overzicht.

- Albert Heijn: 40 procent korting op Heidsieck & Co Monopole Blue Top Brut. “Dat maakt dat je nu maar 17,99 euro per fles betaalt in plaats van 29,99 euro”, aldus Gunther.

Lees ook Wie drie van deze apparaten gedurende een kwartier tegelijk inschakelt, ziet zijn capaciteitstarief oplopen

- Jumbo: daar zie je diezelfde champagne Heidsieck & Co Monopole Blue Top Brut in een 2+1 gratis-actie, waardoor je 59,98 euro betaalt voor drie flessen of 19,99 euro per fles.

- Alvo: heeft een 1+1 gratis-actie op Charles Dauteuil. “Het maakt dat je voor twee flessen niet 36,40 euro per fles betaalt, maar 18,20 euro per fles”, aldus de Promojagers. “Deze hebben we zelf getest én goedgekeurd op onze pre-nieuwjaarsdrink.”

Volledig scherm Gunther Devisch toost op het nieuwe jaar met enkele collega's. © Promojagers België

- Lidl: daar komt de champagne pas vanaf 12 januari in promotie. “De prijs is wel scherp: voor Champagne Comte de Senneval betaal je dan 14,99 euro”, zegt Gunther.

- Delhaize: 1+1 gratis op Vranken Premier. Dat betekent dat je in plaats van 39,98 euro per fles maar 19,99 euro per fles hoeft te betalen als je er twee neemt. Op Pommery Champagne Brut krijg je nu 3 euro korting, wat de prijs van 34,99 euro naar 31,99 euro per fles doet zakken.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

- Carrefour: Charles Lafitte Brut is nu te koop in een 1+1 gratis-actie bij Carrefour. Je betaalt er nu 23 euro per fles in plaats van 45,99 euro per fles.

- Colruyt: Marquis de Villon champagne brut wordt bij Colruyt momenteel met 30 procent korting verkocht vanaf drie flessen, wat de prijs van 25,99 euro doet zakken tot 18,19 euro per fles. Er wordt ook een goedkopere variant aangeboden - Comtesse de Gramont brut - voor 13,99 euro per fles.