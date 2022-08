PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je nu Coca Cola en andere (fris)drank kopen voor “extreem lage prijs”

- Coca Cola : 0,38 euro per blikje Coca Cola of Coca Cola Zero. “Dat is een héél mooi koopje voor blikjes”, weet Gunther Devisch van Promojagers België. “De normale prijs is rond de 0,65 euro. Een post van een van onze leden rond deze promotie kreeg meer dan 500 reacties.”

- Jupiler: heeft een actie lopen in verscheidene supermarkten. Je krijgt de tweede bak voor de helft van de prijs of een korting van 25 procent vanaf twee verpakkingen. Voor Jupiler 24 x 25 cl betaal je daardoor 10,94 euro per bak vanaf twee stuks in plaats van 12,89 euro per bak (1,82 euro per liter) en voor Jupiler 24 x 33cl betaal je 13,86 euro per bak vanaf twee stuks in plaats van 16,99 euro per bak (1,75 euro per liter). “De grotere flesjes zijn dus nog iets goedkoper”, aldus Devisch.