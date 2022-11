PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je nog het hele weekend de meest indrukwekkende Black Friday-koopjes doen

Het was gisteren Black Friday, maar in veel winkels gaat het shoppingfeest dit weekend gewoon verder. Promojagers België maakte speciaal voor HLN een top 10 van de plaatsen waar je volgens hen vandaag en morgen nog de meest indrukwekkende koopjes kan doen.

1. Amazon

Bij Amazon is het Black Friday Week. “De Belgische Amazon-site is onlangs online gekomen", aldus Gunther Devisch van Promojagers België. “Het loont zeker de moeite om de deals en de bestsellers te bekijken en te vergelijken. Ik kocht deze week zelf nog Page-toiletpapier (0,29 euro per rol) en voor de kinderen een Barbie-pop en een Playmobil-speelset die nergens goedkoper te vinden was.”

Tip: let wel op met externe verkopers, die hebben soms minder goede reviews. Als de “verkoop door Amazon” gebeurt, gaat de levering doorgaans zeer vlot.

De actie vind je hier, maar ga zeker ook eens kijken op de Nederlandse en Duitse sites van Amazon.

2. Fun

“De Black Friday-actie van speelgoedketen Fun is zeer populair in onze groep", aldus Devisch. “Honderd toppers worden er 100 procent terugbetaald. Koop nog tot 28 november één of meerdere Black Friday-toppers en je krijgt een shoptegoed (voor in de winkel) dat je kan besteden tussen 19 en 23 december.”

De actie vind je hier.

3. Bol

Bij Bol zijn er elke dag nieuwe deals. “Het is heel interessant om ze elke dag - idealiter ’s ochtends - te bekijken, want de prijzen zijn meestal de beste die er op dat moment zijn”, aldus Devisch. “Ook voor spullen zoals laptops, wasmiddel en speelgoed zijn er hoge kortingen te scoren.”

Tip: maak altijd de vergelijking met andere winkels. Dat kan gemakkelijk via het ‘EAN-trucje’: zoek de EAN-code van een product op via de productdetailpagina en Google ze. Meer van deze tips vind je hier.

De actie vind je hier.

4. Hunkemollër

Tot en met 28 november geeft lingerieketen Hunkemöller bij aankopen vanaf twee stuks tot 70 procent korting op de volledige collectie. “De actie valt in de smaak bij onze Promojagers. We zien véél reacties.”

De actie vind je hier.

5. Electro Depot

Bij Electro Depot krijg je volgens Promojagers België “Black Friday-deals zonder korting”. “Het zijn gewoon de beste prijzen”, aldus Gunther Devisch.

Zo betaal je voor een Xiaomi 43" Android TV 239,95 euro, waar die bij Bol.com 376,53 euro kost. Ook een Candy droogkast met warmtepomp kost er maar 299 euro, terwijl je er elders al snel 399 euro voor betaalt. Een Krups Espresso Infinissima Limited Edition met 150 capsules kan je dan weer op de kop tikken voor 54,95 euro. Bij Krëfel betaal je 69,95 euro.

De actie vind je hier.

6. Art & Craft

Bij Art & Craft is er momenteel een stunt voor Sonos-speakers. Zo kan je de Sonos Roam SL aan 123 euro kopen (31 procent korting), de laagste prijs volgens specialist Tweakers.

Ook op tv's kan je besparen. De LG OLED 55CS6LA 55” kost normaal 1.399, maar dankzij Black Friday betaal je maar 949 euro (door de 150 euro extra korting met de code: JFTQ-QXEY-SLQR). “Dat is de beste prijs die je nu kan krijgen”, aldus Devisch. “Er kwamen al meer dan 100 reacties op de actie in onze groep.”

De actie vind je hier.

7. Canvascompany

Bij Canvascompany moet je volgens de Promojagers zijn voor een goedkoop canvas. Voor een exemplaar van 40 op 30 cm betaal je 9,95 euro (alleen de verzendkosten), elders is dat al snel 25 euro. Gebruik de kortingscode: PCC100. Ook op grotere formaten is er korting. Een doek van 60 op 40 cm kost 17,95 euro.

“De post in onze Facebookgroep kreeg meer dan 180 reacties”, aldus Devisch. “De actie biedt ook een scherpere prijs dan Kruidvat, die nu een 1+1 canvasactie heeft lopen.”

De actie vind je hier.

8. ICI Paris XL

ICI Paris XL gooit met kortingen tot 50 procent, onder meer op parfum en make-up. “Een zeer populaire actie is de Rituals-adventskalender”, aldus Devisch. “Vanessa in onze groep kocht hem voor 54,90 euro in plaats van 69,90 euro dankzij de code: BEL-FRIENDS1.”

De actie vind je hier.

9. About You

Altijd populair bij Promojagers zijn de acties van About You. “De kledingketen strooit vaak met hoge kortingen en voor Black Friday is dat niet anders. Ze geven kortingen tot 70 procent op alles. We verwachten hier véél van”, aldus Devisch.

De actie vind je hier.

10. Local Day

Promojagers België wil ook de lokale handelaar niet vergeten. “Meer dan 250 Belgische webshops doen mee met Local Day. Het is de moeite om eens te neuzen of er interessante deals zijn. Want lokaal is niet per se duurder, integendeel”, aldus nog Devisch.

De actie vind je hier.

Geïnteresseerd in nog meer Black Friday-acties? Dan kan je terecht op deze speciale pagina van de Promojagers.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops.