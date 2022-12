PROMOJAGERS SUPERTIP. Hier kan je cava kopen voor maar een derde van de prijs: “Nog nooit zo goedkoop geweten”

De feestdagen komen eraan en wie graag een glaasje cava serveert, kan in heel wat supermarkten genieten van speciale kortingen. De beste prijs vind je net over de grens, volgens Promojagers België . “Bij Match in het Franse Halluin betaal je amper 3,70 euro per fles Freixenet, waar dat bij ons normaal gezien 8,99 euro is ( prijs Carrefour, red. )”, aldus Gunther Devisch. “Ik heb het nog nooit zo goedkoop geweten.”

De actie bij Match houdt in dat je de tweede fles Freixenet aan halve prijs krijgt. Twee flessen kosten daar zo 7,40 euro, wat de prijs per fles op 3,70 euro brengt. “Halluin ligt net over de grens bij Menen”, aldus Devisch. “Je kan er ook bestellen via Match Drive.”

Bij Intermarché in Halluin krijg je bijna dezelfde lage prijs. Daar kost een fles dankzij een korting van 25 procent maar 3,71 euro. En bij Auchan krijg je de tweede fles met een korting van 50 procent. Een fles kost er 5,39 euro, en met de korting komt dat op 4,04 euro per fles. Ter vergelijking: bij Carrefour betaal je nu 8,99 euro voor een fles Freixenet, bij Colruyt is dat 6,65 euro per fles.

Wie niet zo ver wil rijden, vindt bij ons ook een mooie prijs bij Albert Heijn. De supermarkt heeft een 1+1 gratis-actie op Federico Paternina brut. Voor twee flessen betaal je nu maar 9,99 euro in plaats van 19,98 euro. Dat komt op 4,99 euro per fles.

Colruyt pakt dan weer uit met Cava Gran Barón brut. Je betaalt er 6,99 euro per fles. Vanaf drie flessen krijg je 20 procent korting, wat de prijs per fles op 5,59 euro brengt. Vanaf zes flessen is dat 25 procent korting, waardoor je 5,24 euro per fles betaalt.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Colruyt heeft ook een interessante prosecco. Voor de Prosecco DOC brut R. Dal Bo Bio betaal je 8,85 euro per fles, maar vanaf drie flessen wordt dat 4,66 euro. Ter vergelijking: bij Bio-Planet is dat 9,85 euro per fles.

De Prosecco For Due van Carrefour kost dankzij een 1+1 gratis-actie 6 euro per fles en dat is ook de prijs voor de Prosecco Ballaturi van Aldi. Daar gaat het om een korting van 23 procent.

Wie liever cava drinkt, kan ook terecht bij Jumbo. I Heart Cava kost daar nu 5 euro per fles. “Normaal gezien betaal je 13,98 euro voor twee flessen, maar nu is dat 10 euro”, aldus Devisch.

Bij Carrefour vind je dan weer een Gran Palas brut voor 5,50 euro per fles. “Daar gaat het om een 1+1 gratis-actie, waardoor je maar 10,99 euro betaalt voor twee flessen", gaat Devisch verder.

Liefhebber van Martini brut? Bij Delhaize krijg je de tweede fles aan halve prijs, waardoor een fles maar 6,97 euro kost als je er twee koopt. Bij Carrefour is dat dankzij eenzelfde actie zelfs maar 6,75 euro per fles.

Alle cavapromoties vind je op de website van Promojagers België.