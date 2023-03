PROMOJAGERS SUPERTIP. Hele week fikse kortingen bij Bol.com: “Vaatwastabletten Finish voor 0,12 euro per tab, terwijl je bij Colruyt 0,36 euro betaalt”

Webwinkel Bol.com organiseert deze week opnieuw een ‘Bol 7-daagse’. Tot en met zondag kan je genieten van stevige kortingen op huishoudmiddelen, sportkleding, speelgoed en meer. Of het de moeite is? “Je kan vaatwastabletten van Finish kopen voor 0,12 euro per tab, terwijl je bij Colruyt 0,36 euro betaalt”, aldus Gunther Devisch van Promojagers België .

Devisch zag op de website kortingen tot 66 procent op (vaat)wasmiddelen en wasverzachter, tot 60 procent op parfum en tot 50 procent op Pampers. “Ook voor toiletgerief gelden kortingen tot 50 procent”, zegt hij. “Om nog te zwijgen van speelgoed zoals LEGO, elektro zoals smartphones en potten en pannen.

Devisch maakte een prijsvergelijking voor enkele producten. “Je kan vaatwastabletten van Finish kopen voor 0,12 euro per tab, terwijl je bij Colruyt 0,36 euro betaalt”, zegt hij. “Voor Color Reus-wascapsules betaal je 0,19 euro per capsule, waar dat bij Plein 0,25 euro per capsule is en voor wasverzachter van Silan betaal je 0,06 euro per wasbeurt, waar dat bij Colruyt 0,10 euro is. En dan moet je weten dat je voor waspods een echt koopje doet als je 0,20 euro per pod betaalt en voor wasverzachter 0,05 euro per wasbeurt.”

Vergelijken

De Promojagers zijn erg enthousiast over de actie en postten er al heel wat over in de Facebookgroep van de community. Onder meer de vaatwastabletten van Sun en een kindereetstoel van Maxi Cosi Minla zijn populair. “Wees snel, want op is op”, geeft Devisch nog mee. “En blijf ook altijd goed vergelijken. Elke dag zijn er ook flitsdeals en dagdeals, met kortingen tot meer dan 70 procent. Dat is tussen 19 en 22 uur.”

Promojager Ellen vertelt online dat ze elke dag kijkt om te zien of er geen nieuwe promoties te vinden zijn. Isabelle bestelde al wasproducten en wasverzachter.

Smartwatch

Nog iemand anders kocht een smartwatch. “Ik had gisteren een Samsung Galaxy 4 besteld bij Coolblue voor 159 euro, maar een paar minuten later zag ik die op Bol.com voor 129 euro. Ik heb meteen mijn bestelling bij Coolblue geannuleerd en een bestelling geplaatst op Bol.com.”

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Jente schafte tien scheermesjes aan van Venus Breeze voor 23 euro: “Mooie deal, denk ik, normaal betaal je zo'n 20 euro voor vier mesjes.” En An kocht toiletpapier van Edet voor 0,30 euro per rol (32 stuks).

Leuk om weten: ook webshop Amazon heeft ‘Lente Deals’, zowel op de Belgische als de Nederlandse site. Twee dagen lang (tot en met vandaag) zijn er ook daar kortingen te scoren, die oplopen tot 40 procent. “Ook deze actie is populair in onze groep”, aldus Devisch. “Zo kan je een Philips Essential Airfryer XL (6,2l) kopen voor 124,99 euro in plaats van 189,99 euro. En een boekentas van Kipling voor 77,48 euro in plaats van 192,70 euro”