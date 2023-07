PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote parkingverkoop bij Auchan net over grens: “Meer dan helft goedkoper dan Colruyt”

Opmerkelijk: de bekende parkingverkoop vindt deze keer niet alleen plaats in de Auchan-vestiging in Roncq (bij Kortrijk), maar ook in die van Leers (bij Roubaix) en Duinkerke (bij De Panne en Plopsaland).

Onder meer de cava van Freixenet blijkt meer dan de moeite. “Voor het eerst dit jaar is er een diepere promotie op dit product”, aldus Devisch. “Er is een korting van 50 procent op elke tweede fles. In Roncq en Leers betaal je zo maar 4,04 euro per fles en in Duinkerke is dat zelfs maar 3,90 euro per fles.”

Op zaterdag 15 juli krijg je in Leers en Duinkerke ook nog een coupon van 5 euro als je voor minstens 50 euro aankoopt. “Dat betekent dat als je voor 50 euro aan Freixenet koopt, je nog eens 5 euro korting krijgt. Het meest voordelige is dan om in Duinkerke 13 flessen te kopen voor 3,90 euro of samen 50,70 euro. Trek daar de coupon van 5 euro af en je komt op 45,70 euro, of amper 3,50 euro per fles. Dat is een absoluut koopje. Dat is meer dan de helft goedkoper dan Colruyt, waar je 8,63 euro per fles betaalt. Vanaf zes stuks dan nog.”

Ook water en cola staan in promotie. “Het water is bij Auchan altijd goedkoper dan bij ons. Ook de cola is nu voordelig, maar nog net iets minder dan vorige week in Roncq. Als je minder dan 1 euro per liter betaalt, doe je een koopje. Altijd goed vergelijken blijft dus de boodschap”, aldus Devisch, die ook een prijsvoorbeeld maakt.

- SPA Reine - Auchan Roncq: 0,39 euro per liter (tweede verpakking -50 procent), Auchan Leers: 0,44 euro per liter (tweede verpakking -50 procent) en Colruyt: 0,75 euro per liter (geen actie).

- Pepsi MAX - Auchan Roncq: 0,76 euro per liter (tweede verpakking -50 procent) en Colruyt: 1,44 euro per liter (geen actie).

- Blikjes Coca-Cola Zero (33cl) - Auchan Leers: 1,67 euro per liter (18 + 2 gratis), Auchan Roncq: 1,76 euro per liter (12 x 33cl) en Colruyt: 2,12 euro per liter vanaf 20 stuks.

Ook hier kan je in Leers en Duinkerke de coupon van 5 euro gebruiken die je krijgt bij een aankoop vanaf 50 euro. De coupon vind je gewoon in de folder van Auchan en kan je printen of tonen op je smartphone. De folders met alle acties zijn terug te vinden via deze link.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Een Facebookpost over de actie van Promojager Bruno kon al op honderden reacties rekenen. Promojager Kimberly geeft iedereen die naar Auchan trekt ook nog het advies om ook binnen in de winkel te kijken en niet alleen de tent op de parking te bezoeken. “Vaak staan daar nog betere promoties van dezelfde dingen die je in de tent kan kopen of van dezelfde producten, maar dan andere merken, zoals water”, zegt ze.