PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote parkingverkoop bij Auchan: “108 euro voor auto vol frisdrank. Bij Colruyt is het 185 euro en bij Delhaize zelfs 202 euro”

De Franse hypermarktketen Auchan houdt nog tot en met zaterdag een grote parkingverkoop. Je kan er onder meer frisdrank en water kopen voor een fractie van de prijs die je bij ons betaalt. In het filiaal net over de grens bij Kortrijk (Roncq) stromen dan ook heel wat Belgen toe. “Het is zeker de moeite om de verplaatsing te maken", vertelt Gunther Devisch van Promojagers België . “Onze leden delen hoeveel ze bespaard hebben en dat is indrukwekkend.”

De parkingverkoop is een traditie bij Auchan, maar het is nog maar de eerste keer dit jaar dat de tent vol paletten water, frisdrank, cava en meer opengaat. Een overzicht van de producten vind je in de folder van de keten.

“Er komt uitzonderlijk veel reactie op enkele posts rond de actie in onze community", vertelt Devisch. Zo vertelt Kat dat de flessen water van Volvic (8 liter) maar 2,24 euro kosten vanaf twee verpakkingen.

Coca-Cola

Sharon vindt het wel jammer dat ze 0,52 euro moest betalen voor Coca-Cola, terwijl dat een vorige keer maar 0,39 euro was. “Water is wel altijd de moeite", voegt ze nog toe. Volgens Kenny is de Coca-Cola sowieso wel goedkoper dan bij ons. “Ik heb ook al geweten dat je voor 20 blikjes maar 7,80 euro moest betalen. Maar 7,66 euro voor 15 blikjes is nog altijd een pak beter dan bijvoorbeeld de 11,79 euro bij Delhaize.”

Honderden reacties waren er ook voor een post van Mieke. Zij kocht 6 flessen Coca-Cola Zero (1,75 liter) voor 10,20 euro, 6 flessen Coca-Cola Regular (1,75 liter) voor 10,61 euro, 2 pakken van 6 flessen Vittel voor 2,99 euro per stuk, waardoor ze ook een pak gratis kreeg, 6 flessen Pepsi MAX (1,5 liter) voor 6,65 euro, 6 flessen 7UP Zero Sugar (1,5 liter) voor 6,50 euro, Schweppes Indian Tonic (waar je vanaf 2 pakken het 2de pak aan 50 procent krijgt: zonder promo betaal je 1,85 euro per fles en mét promo 1,39 euro per fles) en 40 stuks Capri-Sun voor 11,75 euro. “Ik betaalde 89,09 euro minder dan bij Colruyt”, zegt ze trots.

Colruyt

Jill deed ook de test in Roncq. Ze kocht 9 pakken van 6 flessen Vittel (1,5 liter) voor 17,94 euro, 2 pakken van 6 flessen Oasis (2 liter) voor 12,60 euro, 3 pakken van 6 flessen Coca-Cola (1,75 liter) voor 31,83 euro en 6 pakken van 15 blikjes Coca-Cola (33 cl) voor 45,96 euro. “Dat is 108,33 euro voor een auto vol frisdrank. Bij Colruyt is het voor identiek dezelfde bestelling 185,40 euro en bij Delhaize zelfs 202,92 euro. De flessen Coca-Cola zijn hier wel aan 1,50 liter gerekend”, vertelt ze. “ABSOLUUT DE MOEITE!”

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Debora vindt de Coca-Cola ook nog aan de dure kant, maar zij krijgt de raad om dan eens over die andere grens te piepen, met Duitsland. “Bij Kaufland in Aken kan je daarvoor mooie prijzen scoren", reageert iemand.

Kimberly geeft iedereen die naar Auchan trekt nog het advies om ook eens binnen in de winkel zelf te kijken en niet alleen de tent op de parking te bezoeken. “Want vaak staan daar nog betere promoties van dezelfde dingen die je in de tent kan kopen of van dezelfde producten maar andere merken, zoals water”, zegt ze.