PROMOJAGERS SUPERTIP. Grote magazijnverkoop bij Sleepworld: “Mijn matras van Sleepy ging van 599 euro naar 79 euro”

“Je moet zien dat je geen slaaf wordt van je opbreng­stei­gen­dom”: zanger Günther Neefs gunt een blik op zijn geldzaken

Zanger Günther Neefs (57), die momenteel te zien is in ‘Liefde voor Muziek’, gunt ons een blik op zijn financiën. Hij vertelt over de geldlessen die hij heeft meegekregen van zijn ouders en grootouders en waar hij zelf graag zijn geld aan besteedt. “In de staart van de pandemie heb ik mij niet kunnen inhouden om enkele oude auto’s te kopen.”