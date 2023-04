PROMOJAGERS SUPERTIP. Discounter geeft tot 30 procent korting op hele reeks dranken: “Voorraad inslaan voor de zomer!”

“Wil je beleggen? Blijf weg bij de banken”: ondernemer Harry Schurmans (60) uit ‘The Sky is the Limit’ deelt zijn financiële lessen

Harry Schurmans (60), bekend van het Play4-programma ‘The Sky is the Limit’, is een succesvol zakenman en eigenaar van Euro Art NV, een bedrijf gespecialiseerd in wanddecoratie voor hotels. We vroegen Harry welk advies hij zou geven aan beginnende zelfstandigen en wat zijn financiële toppers en missers zijn. “Teken niet blindelings de leningsovereenkomst zonder je vragen te stellen bij de lijst van waarborgen die de bank eist”, aldus de man van Olga Zelenko.