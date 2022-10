PROMOJAGERS SUPERTIP. Deze supersolden op elektro mag u niet missen: “Televisie met korting van 1.000 euro”

De LG TV 75" kost bij Electro depot in Brugge 699,95 euro. Elders heeft het toestel een prijskaartje van minimum 1.199 euro, op sommige plaatsen zelfs 1.699 euro. “Dat is maar liefst 1.000 euro verschil”, aldus Devisch. Hij waarschuwt dat koopjesjagers er snel bij moeten zijn, want op is op. “Er komen veel reacties op de actie in onze Facebookgroep”, aldus Devisch.