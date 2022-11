PROMOJAGERS SUPERTIP. Delhaize geeft gratis producten weg: dit zijn de interessantste promo’s

De actie bij Delhaize loopt tot woensdag 9 november. Vooral het gehakt valt in de smaak bij de leden van Promojagers België. De prijs bij Delhaize voor twee schalen gekruid varkens-kalfsgehakt is 4,75 euro in plaats van 9 euro per kilogram. “Supermarkt Colruyt volgt de prijs van Delhaize, maar onze leden verkiezen toch liever het gehakt van Delhaize. Blijkbaar valt dit meer in de smaak”, zegt Devisch.

Wie een bakje champignons in de kar legt, mag er een tweede bakje gratis meenemen. Je betaalt momenteel 1,75 euro per kilogram. “Het gehakt én champignons in promotie. Dat is ideaal om lekkere spaghetti te maken”, klinkt het enthousiast in de Facebookgroep van de Promojagers.

Er zijn nog andere 1+1 promo’s bij Delhaize die de moeite waard zijn. De Cheetos Goals zijn erg populair. Ook Kwak bier (blond, rood en amber) valt in de smaak. Je betaalt 2,16 euro per liter voor Kwak blond. De promo geldt ook op de Kleenex zakdoekjes. Je betaalt 1,48 euro per pak. Ter vergelijking: bij Carrefour betaal je 3,19 euro per pak.

Voor de ontbijtgranen van Quaker betaal je momenteel 4,59 euro voor twee dozen. Allerlei combinaties zijn mogelijk: gaande van chocolade tot pecannoot en kaneel. De yoghurt van Skyr is eveneens in allerlei smaken combineerbaar. Nu betaal je 1,59 euro voor twee potjes (van 150 of 450 gram) in plaats van 3,18 euro.

Ben je benieuwd naar alle promo’s bij Delhaize? Deze kun je in het handige folderoverzicht terugvinden.