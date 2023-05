PROMOJAGERS SUPERTIP. Colruyt stapelt promoties op: “Duvel 6,66% kost nu amper 0,89 euro per flesje”

Te gast op een huwelijk? Hoeveel geld moet je geven als trouwca­deau?

De meimaand is voor heel wat geliefden de ideale periode om in het huwelijksbootje te stappen. Maar hun mooiste dag kan de genodigden ook wel wat kopzorgen bezorgen: want wat is een ‘normaal’ cadeau? Geef je best geld, of liever niet? En op welk bedrag moet je je dan richten? Etiquettespecialist Kevin Strubbe schept duidelijkheid.