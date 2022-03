PROMOJAGERS SUPERTIP. Bol.com strooit met enorme kortingen: “960 rollen toiletpapier voor 80 euro”

“Het is eigenlijk te veel om op te noemen”, aldus Devisch. “Tot 66 procent korting op (vaat)wasmiddel en wasverzachter, tot 50 procent korting op toiletpapier en luiers en tot 60 procent korting op parfums.”

Maar er is ook tot 50 procent korting op verzorgingsproducten, make-up en zonbescherming en er zijn hoge kortingen op Apple-producten, smartphones, laptops, fitnessapparaten en zelfs drones.

Heel populair

“De actie loopt tot en met zondag 27 maart en ze is heel populair in onze groep”, gaat Devisch verder. “Er zijn al verscheidene posts rond gedaan, zowel op onze site als in onze Facebookgroep.

Om te bewijzen dat de prijzen heel scherp zijn, vergeleek Devisch ze met de prijzen in enkele supermarkten. “Voor de Persil Discs betaal je maar 0,19 euro per pod, terwijl dat bij Carrefour bijvoorbeeld 0,57 euro per pod is. En voor Robijn betaal je bij Bol ook maar 0,19 euro per capsule, terwijl dat bij Albert Heijn 0,27 euro per capsule is tijdens een speciale 1+1 gratis-actie. Elke prijs onder de 0,20 euro per pod is echt een koopje.”

Wasverzachter

Hetzelfde zie je bij wasverzachter van Silan. “Dankzij Bol betaal je 0,05 euro per wasbeurt, een zeer scherpe prijs, terwijl dat bij Colruyt in een vestiging met Rode Prijs 0,06 euro is per wasbeurt. En voor Pampers kom je dankzij de korting van 50 procent onder de 0,20 euro per Pamper. Ook dat is een koopje.”

Naast de kortingen die een hele week lang worden aangeboden, zijn er ook elke avond tussen 19 en 22 uur Flitsdeals. Daarbij krijg je kortingen tot meer dan 70 procent. Een van de leden van Promojagers België liet zich helemaal gaan en kocht maar liefst 960 rollen toiletpapier. De prijs: 80 euro.

