PROMOJAGERS SUPERTIP. Bij deze winkels vind je superactie op Nutella: “Zo’n actie kom je niet vaak tegen”

“Een pot Nutella kost al snel 4,5 euro minimum in de supermarkt”, vertelt Devisch aan onze redactie. “De promo op Nutella is uitzonderlijk. Bij Delhaize krijg je een gratis pot Nutella bij aankoop van één pot. Je betaalt slechts 4,25 euro voor twee potten van 700 gram. Ook Colruyt geeft korting op Nutella (900 gram). Je betaalt er 2,64 euro per per pot, vanaf twee potten amper 2,24 euro. Zo’n actie kom je niet vaak tegen”, klinkt het.

Dat weten ook de leden van Promojagers België. Zij trokken massaal naar Colruyt en Delhaize om een voorraad in te slaan. “Hier toch ook twaalf potten genomen. We komen misschien twee maanden toe”, vertelt promojager Ellen in de Facebookgroep van Promojagers België.

Een andere promojager schrijft zelfs dat de potten in de Colruyt in haar buurt uitverkocht zijn. “Er zijn mensen die hamsteren alsof er nooit meer Nutella zal geproduceerd worden. Hier in de Colruyt is het gevolg: out of stock”, schrijft promojager Abdul bij een foto van een leeg rek. Snel zijn, is dus de boodschap.

Volledig scherm © RV

