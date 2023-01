PROMOJAGERS SUPERTIP. Bij deze twee supermarkten koop je deze week cola voor prikje: “Zelfs goedkoper dan net over de grens bij Auchan”

Het is deze week hét moment om cola in te slaan. Dat zeggen de leden van Promojagers België , die de strafste promoties met elkaar delen. Twee supermarktketens halen de prijs flink omlaag. “Cola is er nu zelfs goedkoper dan net over de grens bij Auchan en dat gebeurt niet vaak”, aldus opper-Promojager Gunther Devisch.

Warenhuisketen Auchan in het Franse Roncq (bij Kortrijk) staat bekend om zijn lage prijzen, onder meer voor dranken. Veel Vlamingen steken af en toe de grens over om er frisdrank en alcohol in te slaan. Voor cola hoef je dat deze week echter niet te doen, want die is in eigen land goedkoper.

Dat is te danken aan een promotie van Lidl. Door de ‘merkendeals’ bij de keten geldt nu een 21+9 gratis-actie op blikjes Coca-Cola Regular en Coca-Cola Zero Sugar. Daardoor betaal je maar 0,46 euro per blikje.

Laagsteprijsgarantie

Colruyt volgt met zijn laagsteprijsgarantie. Daar betaal je vanaf 30 stuks dezelfde prijs. Ter vergelijking: vorige week betaalde je nog 0,65 euro voor een blikje cola bij Colruyt. “Dat maakt dat deze supermarkten momenteel goedkoper zijn voor cola dan Auchan, waar je deze week nog 0,54 euro betaalt voor een blikje. Dat gebeurt niet vaak”, weet Promojager Gunther Devisch.

Een post over de actie in de Facebookgroep van de Promojagers was goed voor honderden reacties en likes. Zo vertelde Lyn hoe ze bij Lidl in Waregem drie keer 30 blikken Coca-Cola Zero Sugar en drie keer 30 blikken Coca-Cola Regular kocht. “Er is ook veel wijn te koop in een 1+2 gratis-actie”, voegt ze er nog aan toe.

KIJK. Gunther Devisch van Promojagers België vertelt op een eenvoudige manier hoe je vanzelf kortingscodes vindt in webshops

Gunther Devisch geeft nog mee dat ook cola van Pepsi goedkoop wordt aangeboden. Je betaalt nu maar 0,42 euro voor een blikje vanaf 24 stuks. “De normale prijs is 0,58 euro voor een blikje", zegt hij.