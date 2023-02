PROMOJAGERS SUPERTIP. Bij deze supermarkt krijg je bon van Bol.com als je drie producten koopt

Is goud een slimme belegging? En waarop moet je letten als je erin investeert? “Handelaars nemen véél winstmarge, maar er is nog een andere manier”

Goud oefent al eeuwen een magische aantrekkingskracht uit op de mensheid. Het was ook lang het enige betaalmiddel: muntstukken waren aanvankelijk van écht goud of zilver. Intussen is dat niet meer het geval, maar misschien is goud nog wel een goede belegging? Geldexpert Paul D’Hoore laat er zijn licht over schijnen. “Als de Amerikaanse economie in een recessie zou belanden, kan goud weer in beeld komen.”