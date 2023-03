PROMOJAGERS SUPERTIP. Bij deze discounter kost Duvel nu maar 0,93 euro per flesje: “Ongezien, echt heel straf”

Wie bij Colruyt winkelt, doet de beste zaak. Je betaalt in heel wat vestigingen maar 7,41 euro per verpakking, vanaf twee verpakkingen van acht flesjes. Dat komt neer op 0,93 euro per flesje. “Dat is de beste prijs”, aldus Devisch. “Let wel op, want die prijs kan verschillen van filiaal tot filiaal. Zo is deze korting geldig in Lede en Boom, maar bijvoorbeeld niet in Merelbeke. Daar betaal je nog 1,12 euro per flesje vanaf twee verpakkingen. Je kan de prijs in je filiaal checken door je aan te melden op de website van Colruyt.”