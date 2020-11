Projectconsultant Robin (29) verdubbelt loon dankzij Qmusic: “Handig om extra centen te hebben want ga in januari alleen wonen”

Wie is hij?

Inkomen?

Robin verdient 1.730 euro netto per maand en krijgt deze maand 1.442,45 euro extra op de rekening. “Vorige maand was ik in de eerste week nog technisch werkloos en dat deel werd uitbetaald door de RVA en telde dus niet mee voor de wedstrijd van Qmusic.”



“Ik werk bij Unique Career dat kwalitatieve oplossingen biedt voor tijdelijke personeelsnoden, bijvoorbeeld wanneer iemand in zwangerschapsverlof is. Ik ben diegene die bij een bedrijf ter plekke de functie gaat invullen. Het gaat altijd om een bediendenjob en kan gaan van ondersteuning voor facturatie tot HR. Het is een enorm brede job. Ik doe de job nu anderhalf jaar voltijds en doe het heel graag. Ik heb ook interessante voordelen zoals een bedrijfsauto. Ik ben tevreden met mijn loon, maar het mag altijd beetje meer zijn. Momenteel woon ik nog bij mijn ouders, maar vanaf januari volgend jaar ga ik een appartement huren. Het geld zal dus van pas komen.”