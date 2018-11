Problemen met Belgische kerncentrales kosten Engie 600 miljoen euro Redactie

07 november 2018

15u25

De problemen met de kerncentrales in ons land zullen dit jaar voor 600 miljoen euro wegen op de winst van het Franse energiebedrijf Engie, moederbedrijf van Electrabel.

Bij de voorstelling van de cijfers over het derde kwartaal herhaalde Engie dat, door het stilliggen van de kerncentrales, er sprake is van een verlies van 600 miljoen euro op de zogenaamde ebitda-winst. Dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.

België telt voorlopig maar één werkende kerncentrale: Doel 3. Door onderhoud en problemen liggen de zes andere centrales stil. Volgens Engie zullen de kerncentrales dit jaar maar voor 52 procent beschikbaar zijn geweest. Engie zegt nog dat er acties worden ondernomen, in samenwerking met de Belgische autoriteiten, om de tijdelijke technische problemen op te lossen. Die moeten de negatieve financiële impact verlichten en de Belgische bevoorradingszekerheid helpen garanderen.

Ondanks de problemen in ons land kon Engie de ebitda-winst stabiel houden in het derde kwartaal. Voor het hele jaar verwacht Engie een recurrente nettowinst die aan onderkant van de verwachte 2,45 à 2,65 miljard euro zal uitkomen. Tenminste als de Belgische kerncentrales herstarten zoals gepland.