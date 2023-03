Prijzenslag in de supermarkten: Lidl en Aldi grootste stijgers, Albert Heijn zet Colruyt onder druk. Hier zijn uw aankopen het goedkoopst

Amerikaans banken­groep injecteert 30 miljard dollar in noodlijden­de bank First Republic

Elf Amerikaanse banken, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan, zijn overeengekomen om in totaal 30 miljard dollar aan deposito's te storen aan het noodlijdende First Republic. De injectie geldt als een "teken van hun vertrouwen in het banksysteem van het land", aldus een gezamenlijke verklaring. Na de steunactie eindigden Amerikaanse regionale banken donderdag op Wall Street weer in het groen na enkele dagen van stevige verliezen.