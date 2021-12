Prijzen telecomabonnementen stijgen vanaf januari: dit zal je extra moeten betalen

Proximus

Proximus verhoogt zijn prijzen voor een aantal oude telecombundels al vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar. De bundels Internet + TV, Minimus en Famillimus/Tuttimus worden vanaf 2022 1,5 euro duurder per maand. De bundels Start, Internet + Tel en Tel + TV stijgen 1 euro in prijs. Proximus wil zo zijn vorig jaar geïntroduceerde Flex-aanbod aantrekkelijker maken. Met deze flexibele pakketten kunnen klanten zelf hun abonnementen samenstellen door opties uit de categorieën internet, telefonie en tv met elkaar te combineren. De meeste abonnementen die Proximus nu nog verkoopt en aanprijst vallen onder de Flex-bundels, waarvoor de prijzen dan ook ongewijzigd blijven.

De tarieven van alle internetabonnementen bij Proximus die niet binnen bundels vallen, zullen vanaf 1 januari ook stijgen. Daar moeten klanten nu 1 euro per maand extra voor betalen. Klanten met een vaste-telefonieabonnement betalen daar nu 50 cent per maand meer voor. De prijzen voor de gsm-abonnementen stijgen daarentegen niet.

Orange

De prijzen van de formules Love, Home en Boost worden verhoogd. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand. De prijzen van andere diensten blijven ongewijzigd.

Telenet

De prijsverhoging bij Telenet van afgelopen zomer krijgt voorlopig geen gelijkaardig vervolg in 2022, bevestigt woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Telenet voerde in augustus een prijsaanpassing door in lijn met de inflatie. Prijsaanpassingen zullen we altijd grondig bekijken en we gaan er steeds weldoordacht bij te werk. Wanneer van toepassing, wordt er steeds op voorhand en transparant gecommuniceerd naar de klanten. Er zijn momenteel geen plannen om begin 2022 onze tarieven aan te passen”, is ze stellig.