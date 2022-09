Prijzen isolatiematerialen fors gestegen: dit zijn de interessantste renovatieleningen

Net nu isolatie meer dan ooit een noodzaak blijkt, stuwt de oorlog in Oekraïne de bouwprijzen al een tijdje de hoogte in. Voor wie die investering niet meteen volledig kan of wil ophoesten, biedt een renovatielening mogelijk een uitkomst. Spaargids.be zet hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij.

1. Groene renovatielening

2. Heropname woonlening

Wie al een bestaande hypotheeklening deels of helemaal heeft afbetaald, kan opteren voor de heropname van de bestaande hypotheeklening. In dat geval leen je tegen de actuele rentevoeten van een hypothecaire lening, maar betaal je enkel nog dossierkosten bij de bank. Aangezien de hypotheekrentes de voorbije weken sterk zijn gestegen, zal de groene renovatielening in veel gevallen nog altijd de goedkoopste uitkomst bieden.

3. Renteloos renovatiekrediet en Mijn Verbouwlening

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet je voor de aankoop van het pand een hypothecair hoofdkrediet hebben afgesloten. Bovendien hoor je het energielabel van een eengezinswoning binnen een periode van vijf jaar op te krikken van label E of F naar A, B of C. Bij een appartement gaat het om een transitie van D, E of F naar label A of B. Hoeveel je kan lenen, hangt af van het beoogde EPC-label. Wie een huis van label E renoveert tot een label C, kan 30.000 euro lenen. Renoveer je tot label A, is dat 60.000 euro.