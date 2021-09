Prijzen elektriciteit en aardgas swingen pan uit: zo beperk je de impact op jouw factuur

Op één jaar tijd was een vast contract voor elektriciteit al gemiddeld 133,99 euro duurder, bij een vast aardgascontract ging het zelfs om 483,60 euro. In september stegen de prijzen nog verder door. Wanneer we de septembertarieven via Mijnenergie.be vergelijken met die van augustus, dan betaal je opnieuw significant meer. Het goedkoopste stroomcontract sloot een Antwerps gezin in augustus af voor 886,94 euro, terwijl het nu al 913,32 euro moet neertellen. Voor aardgas evolueerde de goedkoopste optie van 1.149,09 euro tot 1.250,50 euro. Dat is dus allerminst goed nieuws voor jouw portemonnee. Check hier hoeveel duurder jouw energiecontract wordt.