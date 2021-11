Prijzen bitcoin en andere cryptomunten flink omlaag

Sinds begin dit jaar is waarde van bitcoin ruim verdubbeld: waarom alles cashen niet slim is

De waarde van bitcoin is naar een nieuwe recordkoers gestegen. Opnieuw. Een bitcoin was gisteren op het piekmoment meer dan 59.000 euro waard. Erg verleidelijk voor wie de digitale munt bezit om nu te cashen. “Dit is een mooi moment om een beetje gemoedsrust te kopen.” Maar alles van de hand doen is volgens kenners wellicht niet slim.

