Prijzen benzine en diesel in Frankrijk vanaf september fors lager dan bij ons: “Je zal weer kunnen tanken voor 1,50 euro per liter”

Wie in Frankrijk gaat tanken, zal de prijzen in september flink omlaag zien gaan. De Franse regering heeft afgelopen weekend beslist om de korting op de brandstofprijs vanaf dan te verhogen van 18 cent naar 30 cent per liter. Wie zijn tank vult bij Total, krijgt daar nog eens 20 cent extra korting per liter bovenop in tankstations die gelegen zijn langs de autosnelweg.

De verhoging van de brandstofkorting van de Franse regering naar 30 cent per liter geldt voor september en oktober. Daarna daalt ze weer en in november en december zal ze nog 10 cent per liter bedragen.

Momenteel bedraagt de brandstofkorting van de regering 18 cent per liter. Dat is al zo sinds 1 april.

De Total-groep doet daar nog een schepje bovenop. Sinds 1 juli geeft TotalEnergies 12 cent korting op benzine en diesel in zijn stations die aan de snelwegen gelegen zijn. In totaal zijn dat er een honderdtal. Vanaf 1 september wordt de korting verhoogd tot 20 cent per liter en dat nog tot 1 november. Van 1 november tot 31 december wordt de korting opnieuw verlaagd tot 10 cent per liter.

“Met de korting die wordt aangeboden door Total en die van de overheid samen, zou je in sommige tankstations in Frankrijk weer moeten kunnen tanken voor 1,50 euro per liter”, aldus de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire. Dat is fors minder dan in België.

Wij hebben sinds 19 maart een accijnsverlaging aan de pomp van 0,175 euro per liter op benzine en diesel en die is van kracht tot het einde van het jaar. Dat komt neer op een korting van 10 euro op een tank van 60 liter.

Ook andere brandstofleveranciers tasten in de buidel in Frankrijk. Zo verkoopt Leclerc vanaf donderdag tot en met zaterdag 30 juli brandstof tegen de aankoopprijs. De supermarktketen neemt in die periode dus geen marge. Mogelijks is de actie de laatste in zijn soort, want volgens een bepaling van de klimaatwet in Frankrijk mag er vanaf 22 augustus geen reclame meer worden gemaakt voor promoties op fossiele brandstoffen.

Supermarktketen Casino heeft sinds eind vorig jaar dan weer een actie lopen waarbij je in het weekend kan tanken voor 0,85 euro per liter. Concreet krijg je na je tankbeurt een aankoopcheque ter waarde van het verschil tussen de reële prijs en de 0,85 euro per liter. Die moet je dan voor de zondagmiddag 12 uur gebruiken en is maar inwisselbaar als je minstens voor 100 euro boodschappen doet bij Casino of voor 120 euro bij Géant Casino. Deze actie loopt nog tot 31 augustus.

