Prijsstijgingen in energie laten zich nu écht voelen: goedkoopste aardgastarief 700 euro duurder dan vorige maand

MijnenergieEen maand geleden braken de groothandelsprijzen voor aardgas en elektriciteit alle records. Die bijkomende prijsopstoot laat zich voor de consument nu ook hard voelen in de novembertarieven. Het goedkoopste aardgastarief voor nieuwe klanten bij een gemiddeld verbruik is nogmaals 700 euro duurder dan in oktober, voor elektriciteit betaal je ruim 200 euro meer. Al lijkt er misschien wel een correctie in de maak, waarbij de sleutel in handen ligt van de Russische president Poetin. Mijnenergie.be legt uit wat er aan de hand is.