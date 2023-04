Prijsstijging voor benzine, diesel en stookolie in aantocht

Hoeveel geld kan je verdienen door een studenten­kot te verhuren? Paul D’Hoore maakt de som

Studenten zijn dit jaar massaal én vroeger dan ooit op zoek naar een kot voor het volgende academiejaar. In vrijwel alle studentensteden is er een tekort aan kamers. Volgens Paul D’Hoore is het dan ook financieel interessant om in een kot te investeren. Maar hoeveel kost dat? Met welke belastingen moet je rekening houden? Schakel je best een professionele uitbater in of niet? En hoeveel rendement kan je precies verwachten? Onze geldexpert rekent het uit.