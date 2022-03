Prijs ruwe olie zakt verder, Europese beurzen trekken hoger

De prijs van ruwe olie op de internationale markten is deze ochtend verder gedaald. In de vroege handel kostte een vat Brent-olie, afkomstig uit de Noordzee, 109,62 dollar of ruim 3 dollar minder dan vrijdag. De beurzen trekken dan weer hoger, zo gaat de Bel20 met een bonus van 1,38 procent de nieuwe week in.

Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari schoot de olieprijs fors de hoogte in. Begin vorige week kostte Brent-olie zelfs even 139 dollar per vat, het meest sinds 2008. Maar de voorbije dagen zakte de prijs. Nu is er weer wat hoop op een akkoord tussen beide landen, na positieve verklaringen afgelopen weekend.

Analisten verwachten dat olie deze week nog wat goedkoper kan worden, omdat er in de huidige prijzen al rekening wordt gehouden met een kleiner aanbod vanuit Rusland.

De focus komt meer te liggen op het monetaire beleid, luidt het. Verwacht wordt dat de Amerikaanse centrale bank deze week een renteverhoging zal aankondigen, wat de koers van de Amerikaanse dollar kan versterken en dus een temperend effect heeft op de grondstofprijzen, schrijft persbureau Reuters.

Ook de opmars van het coronavirus in China -wereldwijd de grootste importeur van ruwe olie- heeft een temperend effect.

Vorige week werd Brent-olie al 4,8 procent goedkoper en WTI-olie 5,7 procent.

Beursnieuws

De beurzen blijven in het teken staan van de Russische oorlog in Oekraïne, maar trekken wel hoger. Zo ging de Brusselse beurs met winst de nieuwe week in. De Bel20-index steeg deze ochtend omstreeks 9.30 uur met 1,78 procent tot 3.968,69 punten. Ook de AEX-index in Amsterdam koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek.

De aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,6 procent hoger. In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds dik 4 procent kwijt door zware koersverliezen onder de Chinese techbedrijven.

De aandelenbeurs in Moskou blijft ook deze week gesloten. Het is sinds 28 februari niet meer mogelijk om in aandelen te handelen aan die beurs. Vanwege de ingang van de zomertijd in de Verenigde Staten opent Wall Street de komende twee weken om 14.30 uur Nederlandse tijd.