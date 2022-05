Prijs benzine 95 voor het eerst boven 2 euro

2 dagen per week samenrij­den kan je 1.235 euro per jaar voordeel opleveren: “Mensen denken vaak ten onrechte dat carpoolen erg ingewik­keld is”

Zo’n één op de vijf Belgen carpoolt in meerdere of mindere mate. Er zijn dan ook veel voordelen aan verbonden, niet het minst voor je portefeuille. Maar wat houdt die andere vier tegen, in deze tijden van torenhoge brandstofprijzen? Wij vroegen het aan Nick Arys van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken en transporteconoom Eddy Van de Voorde, emeritus aan de UAntwerpen. “Een wagen staat in ons land 95 procent van de tijd aan de kant.”

