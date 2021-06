Premier De Croo over loonakkoord: “Twintigers en dertigers van vandaag gaan hier niet voor betalen”

Eerste minister De Croo is tevreden dat de sociale partners met een akkoord gekomen zijn. “Het is goed dat op een moeilijk moment - het moment dat we uit de coronacrisis komen - werkgevers en de vakbonden elkaar hebben gevonden. Vanuit de regering gaan we dit akkoord analyseren voordat we een oordeel vellen, maar het is een goede zaak dat de sociale partners zich gehouden hebben aan het kader dat de regering had opgelegd.”