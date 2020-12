Premie van 10 euro per dag voor tijdelijk werklozen

Had je begin dit jaar geïnves­teerd in vaccinont­wik­ke­laar Moderna, dan had dat je een klein fortuin kunnen opleveren

10 december Als je begin dit jaar een wel heel vooruitzienend gokje had gewaagd op de beurs en 1.000 dollar (823 euro) had geïnvesteerd in het Amerikaanse farmabedrijf Moderna, dat intussen vergevorderd is met de ontwikkeling van een coronavaccin, dan had je vandaag liefst 8.670 dollar (7.135 euro). De waarde van Moderna-aandelen is immers sinds toen met 765 procent (!) gestegen. Dat meldt onder meer FOX Business.