Potentiële werkgevers en (jouw) socialemediakanalen: hoe ver mogen bedrijven gaan bij het speuren naar info over sollicitanten?

Eén op vijf Belgische werkzoekenden haakt af voor een sollicitatie na een kijkje op de sociale media van een kandidaat-werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van selectiekantoor Page Personnel. Maar wat is de situatie in de tegengestelde richting? Hoe speel je als sollicitant je socialemediakanalen optimaal uit? En wat moet je zeker vermijden? Jobat.be pluisde het uit.

Het belang van sociale media voor werkzoekenden

Het onderzoek van Page Personnel toont nog eens aan hoe belangrijk sociale media zijn bij de zoektocht naar werk. Zo maakt ongeveer een derde van de ondervraagde Belgische werkzoekenden dagelijks gebruik van sociale media in hun ‘job hunt’. Bij 35,7 procent onder hen is het ook effectief gelukt om een job te vinden via die kanalen.



Nog in het onderzoek beweert 94 procent van de werkzoekende Belgen altijd naar de sociale media van potentiële werkgevers te kijken. Bijna zeven op de tien Belgen raadplegen sociale media voor ze solliciteren.

Volgens bijna de helft heeft het imago van het bedrijf dat daaruit naar voren komt een positieve invloed op hun beslissing om er te solliciteren. Omgekeerd stelt iets meer dan een vijfde dat ze na een blik op de sociale media van een bedrijf ook al hebben besloten er niet te solliciteren.



Het belang van sociale media voor werkgevers

Die nieuwsgierigheid geldt ook in de omgekeerde richting. Werkgevers hanteren eveneens sociale media om meer informatie in te winnen over potentiële nieuwe medewerkers. “De mate waarin ze gaan controleren varieert sterk: van een eenvoudige blik op het LinkedIn-profiel van de aanvrager tot een grondige zoekopdracht van alle sociale mediaplatforms”, klinkt het bij Page Personnel.

“In België mogen potentiële werkgevers de socialemediaprofielen van een sollicitant controleren, maar ze moeten zich wel aan bepaalde regels houden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder socialemediaprofielen.”

“Werkgevers moeten een legitieme reden hebben voor het verwerken van persoonsgegevens én moeten de toestemming van de sollicitant verkrijgen als ze gevoelige gegevens - zoals gezondheidsinformatie of politieke overtuigingen - willen verwerken. Werkgevers moeten er ook voor zorgen dat ze sollicitanten niet discrimineren op basis van hun persoonlijke gegevens, inclusief informatie die is verkregen via sociale media.”



De verschillende socialemediakanalen

Als sollicitant is het hoe dan ook geen overbodige luxe om doordacht om te gaan met je socialemediakanalen en het al dan niet openbaar stellen van bepaalde profielen. “Voor professionele doeleinden is LinkedIn het meest bruikbare socialemediaplatform om te hebben en openbaar te maken”, klinkt het bij Page Personnel. “Dat platform is speciaal ontworpen om professioneel te netwerken, werk te zoeken en voor loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk dat je LinkedIn-profiel up-to-date, compleet en professioneel oogt.”

“Instagram, aan de andere kant, is meer een persoonlijk platform en is misschien niet zo relevant voor werkgevers. Hoewel het nuttig kan zijn voor bepaalde beroepen, zoals in de creatieve industrie."

“Het is over het algemeen raadzaam om persoonlijke socialemediaprofielen, zoals Facebook of Twitter, privé te houden of beperkt tot vrienden en familie. Werkgevers kunnen openbare socialemediaprofielen zien als een weerspiegeling van het karakter en de waarden van een sollicitant. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de inhoud die openbaar wordt gedeeld.”

Hoe maak je van je socialemediakanalen een sterkte?

“Om van je sociale media een unieke kracht te maken, gebruik je deze om je vaardigheden, prestaties en persoonlijkheid op een positieve manier te laten zien. Deel branchegerelateerde inhoud of artikelen die je kennis en expertise aantonen.”

“Het is niet nodig om socialemediaprofielen zelf aan te bieden tijdens het sollicitatieproces, hoewel sommige werkgevers erom kunnen vragen. Als een werkgever wel om socialemediaprofielen vraagt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze up-to-date en relevant zijn en professioneel ogen. Controleer je privacy-instellingen en zorg ervoor dat persoonlijke informatie niet zichtbaar is voor het publiek, controleer en verwijder regelmatig ongepaste of onprofessionele inhoud en deel professionele inhoud met betrekking tot jouw branche of vakgebied.”

