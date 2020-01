Portugal wil inkomensbelasting invoeren voor gepensioneerde inwoners uit Europa HR

29 januari 2020

08u46

Bron: AFP 0 Geld In Portugal heeft de regerende socialistische partij een wetsvoorstel klaar waardoor buitenlanders 10% belastingen zouden moeten betalen op hun inkomen. Na de financiële crisis van tien jaar geleden had het land op fiscaal gunstregime opgezet om vermogende buitenlanders te lokken, om de economie aan te zwengelen.

De Portugese regering nam in 2009, net na de financiële crisis, fiscale maatregelen om vermogende buitenlanders te lokken. Wie sindsdien naar het land verhuist, moet er de eerste tien jaar geen inkomensbelasting betalen. Dat geldt ook voor pensioeninkomsten.

Volgens het ministerie Buitenlandse Zaken in ons land miste de maatregel zijn effect niet. In het land zijn duizenden Belgen gedomicilieerd. Ook vanuit Frankrijk, Groot-Brittanië en Italië verhuisden vele duizenden gepensioneerden naar Portugal. De populairste regio’s zijn de omgeving van Lissabon en de badplaatsen in de zuidelijke regio Algarve.

Maar de socialistische regering wil de regel nu aanpassen. Niet voor wie inmiddels in het land woont, wel voor nieuwkomers. Die zouden voortaan 10% van hun inkomen moeten afstaan aan de belastingen.