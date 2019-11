Porsche pakt uit met futuristisch superjacht HR

03 november 2019

11u01

Bron: Camper and Nicholsons, Boat International 4 Geld Voor wie rijker is dan de zee diep, is er een nieuw speeltje. Ontwerpers van Porsche hebben de ‘Royal Falcon One’ gelanceerd, een futuristisch ogend superjacht. In het speeltje voor miljardairs herken je al snel de ‘kromme lijn’ van het design van de Porsche 911.

De boot werd gebouwd door ‘Royal Falcon Fleet’ in samenwerking met ontwerpers van Studio F. A. Porsche, dat deel uitmaakt van de Duitse fabrikant van sportwagens. Het superjacht is exclusief te koop bij ‘Camper & Nicholsons’. Een prijs hebben ze niet bekendgemaakt, want die is enkel ‘op aanvraag’. Aan het ontwerp van het schip is tien jaar lang gewerkt.

Verkoper Hugo Van Schaik omschrijft het schip als “een ruimteschip op het water”. De boot is 41,14 meter lang. Er zijn vijf slaapkamers voor in totaal tien gasten. Daarnaast is nog plaats voor een 10-koppige crew. Wie meevaart, geniet van “veel ruimte in een esthetisch en luxueus doch functioneel interieur”.

De beste materialen

Aan boord zijn zowel binnen als buiten luxueuze eetruimtes, een bar en jacuzzi en overal zijn de beste materialen voor gebruikt. De grote ramen bieden telkens een panoramisch uitzicht.

Het jacht zou een erg laag brandstofverbruik hebben. Het vaart aan een gemiddelde snelheid van 15 knopen of 28 km/u en heeft een topsnelheid van 35 knopen of 65 km/u