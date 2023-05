Populaire smartphonedeals onder de loep: interessant of te mooi om waar te zijn?

MijntelcoOm de zoveel tijd pakken telecomoperatoren ermee uit op hun website: interessant ogende smartphonedeals. De nieuwste smartphone van Apple of Samsung tegen een zeer voordelige prijs, in ruil voor een abonnement bij een provider: het doet heel wat klanten overstag gaan. Maar zijn die deals ook voordelig? En zo nee, zijn er dan totaal geen zaakjes te doen? Mijntelco.be pluist het uit.

Mijntelco.be schreef in het verleden al regelmatig over populaire smartphonepromoties aangeboden door Telenet, Proximus of Orange. Daarbij benadrukten we telkens dat je als consument de kleine lettertjes onderaan dergelijke deals maar beter aandachtig leest. Die zorgen er namelijk voor dat die deals zelden voordelig uitkomen.

In het beste geval betaal je als consument evenveel als wanneer je het toestel apart aankoopt en een vergelijkbaar abonnement kiest. Maar zelfs dan zit je in veel gevallen vast aan een abonnement dat niet op maat is van jouw persoonlijke verbruikersprofiel, waardoor je dus toch meer betaalt dan je zou moeten. Welke deals zien we vandaag en zijn ze voordelig? Een overzichtje.

Verkies je een abonnement op maat? Vergelijk hier actuele prijzen en promo’s bij verschillende providers en kijk welke formule voor jou het voordeligst uitkomt.

Orange: Apple iPhone 14 voor 299 euro

Bovenaan het lijstje met smartphonedeals bij Orange prijkt de Apple iPhone 14 (128 GB). Nieuw kost die 929 euro. Bij Orange kan je het toestel voor 919,25 euro kopen zonder abonnement. Koop je het toestel samen met een Orange-abonnement, dan betaal je 620,95 euro minder, ofwel slechts 299 euro.

Welke voorwaarden zijn hieraan gekoppeld? Ten eerste ben je genoodzaakt om een abonnement van minstens 48 euro per maand te nemen. Dat omvat een Go Plus-abonnement (20 GB mobiele data en onbeperkt bellen) van 23 euro per maand en een smart data-abonnement van 25 euro dat je maandelijks 3 GB mobiele data extra biedt. Doe je dat niet, en zeg je jouw abonnement bijvoorbeeld op na 12 maanden, dan moet je de korting terugbetalen die je al kreeg. In ons voorbeeld komt dat neer op 284,60 euro.

Teken je in op de deal, dan ben je verplicht om de abonnementsformule minstens 24 maanden aan te houden. Na 24 maanden heb je dan in totaal 1.451 euro betaald, waarvan 1.152 euro aan abonnementskosten.

Je kan de Apple iPhone 14 ongeveer 50 euro goedkoper krijgen wanneer je voor een abonnement van 20 euro per maand kiest bij Mobile Vikings (20 GB mobiele data en onbeperkt bellen) en het toestel nieuw koopt bij Orange of ergens anders. In dat geval betaal je 1.399,95 euro.

Het is zelfs mogelijk om het toestel nog goedkoper te krijgen, door een abonnement met minder mobiele data te kiezen. Want net hier knelt het schoentje vaak bij dergelijke promo’s: je zit opgezadeld met een te zwaar abonnement voor wat je eigenlijk maar verbruikt.

Geen nood aan veel mobiele data? Dit zijn momenteel de allergoedkoopste gsm-abonnementen (vanaf 4,5 euro per maand).

Proximus: Apple iPhone 14 vanaf 179 euro

De Apple iPhone 14 (128 GB) verschaft ons interessant vergelijkingsmateriaal, want ook Proximus biedt het toestel aan. Met een Mobilus Easy-abonnement (10 GB mobiele data en onbeperkt bellen) van 19,99 euro per maand, krijg je het toestel voor 179 euro. Maar, net zoals bij Orange, moet je ook intekenen op een extra dataformule. Samen met het DataPhone-abonnement van 3,5 GB per maand, betaal je maandelijks 54,99 euro.

Ook hier zit je voor 24 maanden ‘vast’ aan het abonnement. Dat betekent dat je in totaal 1.498,76 euro betaalt voor het toestel, waarvan 1.319,76 euro aan abonnementskosten. Je kan het toestel ook voor 1.019,99 euro nieuw kopen bij Proximus, wat veel meer is dan de nieuwprijs bij Orange of in een elektronicawinkel. Ook hier geldt dezelfde verbrekingsvoorwaarde: zet je je contract vroegtijdig stop, dan moet je de restwaarde van het toestel betalen.

Je kan het toestel dus goedkoper krijgen, zeker ook omdat de abonnementsformule helemaal niet zoveel mobiele data bevat, namelijk 13,5 GB. Bij edpnet vind je vandaag voor 23 euro per maand een abonnement met 15 GB en onbeperkt bellen. Na 24 maanden heb je dan 552 euro betaald. Schaf je het toestel apart aan voor 929 euro, dan betaal je op het einde van de rit 1.481 euro. Dit is misschien ‘maar’ 17,76 euro minder dan de formule bij Proximus, maar per maand krijg je wel 1,5 GB meer mobiele data.

Telenet: Apple iPhone 14 voor 849 euro

Tot slot bekijken we ook de promo bij Telenet voor hetzelfde toestel van Apple. Die verschilt enigszins van de promo bij Orange en Proximus. Je krijgt namelijk geen grote korting, maar hebt ook geen zwaar abonnement aan je been. Als klant van Telenet kan je het toestel aankopen voor 849 euro, ofwel 70 euro goedkoper dan de nieuwprijs in de winkel. Het enige wat Telenet je daarvoor in ruil vraagt, is één van deze diensten: internet, een kabelabonnement, Telenet TV, vaste telefonie of mobiele telefonie. Klanten die enkel mobiele telefonie hebben, moeten minstens twee maanden klant zijn.

Dat opent heel wat mogelijkheden. Stel dat je als klant tijdens die eerste twee maanden voor een Telenet Mobile-abonnement van 8 GB en onbeperkte telefonie kiest, dan betaal je in totaal 41,88 euro. Daarmee heb je al voldaan aan de voorwaarde om het toestel aan te kopen aan 849 euro. In totaal heb je dan 890,88 euro neergeteld. Kies je daarna voor een sterk data-abonnement bij een lowcostprovider, dan verzilver je je voordeel al helemaal.

Veel data voor weinig geld? Bekijk hier de tien best geprijsde abonnementen met meer dan 20 GB mobiele data.

Conclusie

De promo’s voor de iPhone 14 bij Orange en Proximus zijn te mooi om waar te zijn. Koop je het toestel apart aan en teken je elders voor een vergelijkbaar abonnement, dan lijk je op het eerste gezicht maar een verwaarloosbaar klein bedrag minder te betalen. Maar: je moet daarbij wel ook een duur abonnement nemen dat mogelijk niet past bij je verbruiksprofiel. Je bespaart met andere woorden veel meer geld door het toestel apart te kopen én een abonnement op maat te kiezen. Dat is de rode draad bij elke promotie.

De actie met de iPhone 14 bij Telenet is wel interessant: je krijgt een stevige korting op het toestel en je hoeft je niet lang aan een zwaar abonnement te binden. Na twee maanden heb je al aan de contractvoorwaarden voldaan en ben je vrij om voor een goedkoper abonnement te gaan.

