Poetshulpen laten hun stem horen in inkomhal van Randstad HAA

28 november 2019

14u51

Bron: Belga 0 Actiedag De ontevreden poetshulpen en werknemers van strijkateliers hebben stevig van zich laten horen aan de hoofdzetel van Randstad Group, waarvan dienstenchequebedrijf Tempo-Team @Home een dochter is. Tientallen vakbondsleden drongen de inkomhal binnen om duidelijk van zich te laten horen. De vakbonden van de poetshulpen houden vandaag acties omdat ze een loonsverhoging van 1,1 procent eisen.

Een delegatie van vakbondsafgevaardigden werd door de directie van Tempo-Team @Home ontvangen voor een kort overleg, en dat bleek hoopvol. "We hebben vastgesteld dat ze wel oor hebben naar ons verhaal en beseffen dat het water aan onze lippen staat. We hebben het engagement van Randstad dat zij ons standpunt zullen verdedigen in hun overleg aan de tafel met Federgon", zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten.



"We gaan eerst alles inzetten op een sectorakkoord. Dat is de grootste zekerheid die we iedereen kunnen bieden. Als dat niet lukt, zullen we bedrijf per bedrijf moeten afgaan en dan weten we dat er in de kleinere bedrijven niet zal onderhandeld worden", aldus Stalpaert.

Overheden

Bij de werkgevers is er dus begrip voor de actie, maar zij spelen tegelijkertijd ook de bal door naar de overheden.

"We begrijpen de legitieme vraag van de huishoudhulpen, maar het blijft een sectoriële kwestie. Anderzijds is het ook een belangrijke vraag naar de overheden, want zij hebben het systeem van de dienstencheques mee op poten gezet en leveren een belangrijke bijdrage. De sectorale loonsverhogingen worden niet gecompenseerd door de overheden, maar dat knabbelt aan de marges van de bedrijven. Het is een kwestie van leefbaarheid binnen de sector", vertelt Tom Van de Vreken, woordvoerder van Tempo-Team.

De hoofdzetel van Randstad is de eerste halte tijdens de actiedag van de poetshulpen. Nadien trekken de vakbondsleden van ACV, ABVV en ACLVB nog naar Federgon, de koepelfederatie van de werkgevers, waar ze ontvangen zullen worden door algemeen directeur Herwig Muyldermans.

Werkgevers

"We merken dat Federgon blijft kijken naar de overheid, terwijl minister Hilde Crevits zegt dat er geen geld komt. Wij willen niet de speelbal zijn. Daarom zullen we ook blijven aankloppen bij werkgevers, omdat we geloven dat zij wel de middelen hebben. Kijk maar naar Tempo-Team. Zij hebben vorig jaar een miljoen euro winst gemaakt en hebben 35 miljoen euro reserves in kas. Zij kunnen dus wel wat missen", vindt Issam Benali, federaal secretaris van ABVV.