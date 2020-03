Poetin en Trump bellen elkaar over gekelderde olieprijs door conflict met Saudi-Arabië ADN MDG HR

30 maart 2020

12u42

Bron: Belga, ANP 2 Geld De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin hebben maandag telefonisch contact gehad. Ze bespraken onder meer de olieprijs. Die is maandag opnieuw fors gedaald, tot het laagste niveau sinds 2002. De coronacrisis zorgt voor een veel lagere vraag naar het zwarte goud.

De olieprijs is door onenigheid tussen Rusland en Saoedi-Arabië de voorbije weken ver weggezakt. Ook de Amerikaanse oliesector, en dan met name de schaliebedrijven, heeft te lijden onder de prijzenoorlog tussen de Russen en de Saoedi’s. Voor de schalieproducenten is het momenteel niet rendabel om olie te produceren.

De Saudi’s willen dat Rusland, voorheen bondgenoot van oliekartel OPEC, instemt met een verdere inperking van de olieproductie. Dat zou de olieprijzen moeten ondersteunen nu de vraag door de coronacrisis is gedaald. Omdat Moskou weigerde, besloot Riyad om de vraagprijs te verlagen en de productie te verhogen om Rusland met nog lagere olieprijzen onder druk te zetten.

Laagste niveau sinds 2002

Door het geruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland is olie in korte tijd fors minder waard geworden. Kort voor de middag, Belgische tijd, noteerde de prijs voor een vat van Noordzeesoort Brent voor levering in mei op 22,89 dollar, een daling met 8,18 procent ten opzichte van de prijs bij sluiting van de handel vrijdag. De prijs kwam tijdens de handel maandagochtend zelfs even uit op 22,58 dollar, het laagste niveau sinds eind 2002.

In New York noteert een vat van de Amerikaanse soort WTI voor levering in mei op 20,46 dollar, een daling met 4,88 procent. De prijs kwam daar ook even onder de kaap van de 20 dollar uit.

Sinds begin dit jaar zijn de prijzen voor beide oliesoorten nagenoeg door drie gedeeld. Analisten wijten de prijsdaling aan de bewustwording dat de vraag door de gevolgen van de coronacrisis wellicht veel forser aan het dalen is dan de 20 procent waarvan uitgegaan werd voor april en mei.

Samenwerking

De twee staatsleiders bespraken ook het coronavirus. Ze zijn “erg bezorgd door de omvang van de uitbreiding van het virus wereldwijd”, klonk het. “Ze hebben elkaar informatie gegeven over de genomen maatregelen in hun land. Ook een nauwere samenwerking tussen beide landen kwam aan bod.”