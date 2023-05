“Plots werd onze garage door de fiscus aangerekend als een tweede verblijf”: onze geldexpert legt uit hoe je dit kan rechtzetten

Pornoac­teur 'Dominant Domi’ over zijn geldzaken: “Ik weet niet wat mijn boekhouder denkt wanneer hij ‘trio Den Haag’ op mijn factuur leest”

De meeste studenten verdienen bij in de horeca of in de retail, maar de 20-jarige Dominique — ook te zien in de VTM2-serie ‘Alloo SEXpliciet’ — gooit het over een iets pikantere boeg. Onder zijn bijnaam ‘Dominant Domi’ is hij de jongste pornoacteur van Vlaanderen. Hij spreekt openlijk over zijn ongewone passie en geld verdienen in de seksindustrie. “Ik ben een levensgenieter en vind dat centen moeten rollen.”