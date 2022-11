“Plots vond ik voor 320 euro aan cheques terug”: kan je nog iets doen met vervallen maaltijdcheques?

Van verzeke­raar veranderen kan je geld besparen. “Maar opzeggen is vreselijk ingewik­keld”: expert legt uit wat je best kunt doen

Vooruit pleit vandaag om de overschakeling van verzekeringscontracten vlotter te maken. Ze willen een ‘easy switch’, net zoals bij je telecom- of energiecontract. Meer dan de helft van de Vlamingen verandert nooit van verzekeraar en daardoor betalen ze vaak veel te veel. Maar waarom is zo’n overstap zo moeilijk in ons land? Waar moet je echt op letten? En hoeveel kan je besparen door verzekeringen te vergelijken? Wij zochten het uit, samen met Simon November van Test-Aankoop. “Het is erg belangrijk dat je je verzekering tijdig afzegt, voor de vervaldag.”

