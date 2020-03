Plopsa kijkt aan tegen tien miljoen euro omzetverlies ADN

17 maart 2020

12u51

Bron: Belga 14 Geld Voor de pretparken van de Plopsagroep is het onduidelijk of ze tijdens de paasvakantie de deuren zullen openen. Dat laat CEO Steve Van Den Kerkhof weten aan Belga. De groep wacht een eventuele verscherping van de maatregelen door de overheid af en kijkt aan tegen een verlies van tien miljoen euro.

Bij Plopsa wordt vrijdag intern vergaderd over de komende paasvakantie, maar CEO Steve Van Den Kerkhof verwacht niet dat het park zal openen. "Voorlopig hopen we te kunnen openen maar we zien de kans groot dat het toch niet zal lukken", zegt hij dinsdag.

"We gaan ervan uit dat de maatregelen door de overheid verscherpt zullen worden. Voor ons is het nu cruciaal om de schade te beperken. Een sluiting tot eind april, waar we nu rekening mee houden, betekent voor de zeven parken samen een omzetverlies van tien miljoen euro. Het is nu belangrijk de schade te beperken en onze kosten te minimaliseren.”



De Plopsa-groep beschikt over zeven attractieparken in België, Nederland, Polen en Duitsland: Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Plopsaqua De Panne en Majaland Kownaty.

