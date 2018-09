Piqueur vangt opnieuw bot in zaak-Imaco: verkoop bezittingen gaat door HA

18 september 2018

16u02

Bron: Belga 0 Geld In de zaak van Imaco, de managementvennootschap van voormalig Optima-baas Jeroen Piqueur, is in beroep de uitspraak bevestigd van de rechtbank van koophandel van Gent, die het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie had geweigerd. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist. Hierdoor kan de verkoop van de overblijvende bezittingen van Piqueur verdergezet worden.

Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel. De Nationale Bank had aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overgemaakt aan de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat een onderzoek voert naar de ondergang van de bank. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld van misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Er werd beslag gelegd op zijn bezittingen.

Imaco beheerde het privépatrimonium van Piqueur: zijn villa's, kunstverzameling en andere bezittingen, maar het kwam in de problemen nadat de baas van Optima geen facturen meer kon uitschrijven aan de bank of andere cliënten. Het bedrijf vroeg bescherming aan tegen zijn schuldeisers, maar de WCO-procedure werd door de rechtbank van koophandel geweigerd. Piqueur ging daartegen in beroep, maar het hof van beroep bevestigt nu de uitspraak.



Dat betekent dat de uitvoeringsmaatregelen tegen Imaco voortgezet kunnen worden, waaronder de verkoop van de onroerende goederen. Een nieuwe klap voor Piqueur, die morgen ook van het Gentse hof van beroep te horen krijgt of de vier maanden effectieve celstraf die hij van de Gentse correctionele rechtbank kreeg voor fiscale misdrijven, bevestigd wordt. Hij kreeg in eerste aanleg ook een geldboete van 1,5 miljoen euro, de verbeurdverklaring van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten uit de misdrijven en een beroepsverbod van drie jaar opgelegd.