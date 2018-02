Piepjonge oprichter van cryptomunt van 4 miljard: “Ik ben all-in gegaan en enkele jaren geleden verloor ik al eens alles” avh

09 februari 2018

11u37

Bron: Business Insider: iota.org 149 Geld Dominik Schiener is amper 22 jaar oud, maar mag zich nu al multimiljonair noemen. Nu nog tenminste, want het kan heel snel gaan in de cryptowereld. Op zijn negentiende richtte hij het cryptonetwerk IOTA op. Het netwerk is intussen meer dan 4 miljard euro waard, al was dat in januari nog 8 miljard.

Dominik Schiener, een Italiaan die nu in Zwitserland woont, stampte in 2015 IOTA uit de grond, een cryptonetwerk dat focust op het ‘Internet of Things’. Omdat machines alsmaar vaker met elkaar in contact staan, wil Schiener met zijn munt MIOTA een hoofdrol spelen in de transacties op het internet of things.

Intussen heeft IOTA een marktvaluatie van meer dan 4 miljard euro, wat van het netwerk de op een na meest waardevolle te wereld maakt. Maar zoals we intussen al weten, kan het in de cryptowereld plots heel hard bergaf gaan. Dat moest ook Schiener ondervinden, want sinds januari zakte zijn munt al 4 miljard euro in waarde. “Je moet je constant aanpassen, omdat al je veronderstellingen constant fout blijken te zijn. Wij kijken nooit een jaar vooruit", vertelt hij aan Business Insider.

Alles verloren

Het IOTA-verhaal mag dan nu een succes zijn, maar vijf jaar geleden verloor Schiener al eens alles op de cryptomarkt. In 2011 startte hij een ruilplatform op, maar dat ging twee jaar later kopje onder: “Ik heb toen alles verloren.”

Zijn faillissement in 2013 heeft Schiener belangrijke lessen geleerd. “Bij een grote marktcrash zoals die van de laatste dagen moet je snel je strategie aanpassen, want je kan geen grote investeringen meer doen. We dachten bijvoorbeeld aan een groot nieuw hoofdkwartier voor IOTA, maar dan heeft nu geen zin. We moeten prioriteiten stellen.” Schiener kijkt niet te ver vooruit, maar in 2018 wil hij vooral zijn technologie op punt krijgen. Daarnaast wil hij ook het IOTA-ecosysteem uitbouwen met nieuwe ontwikkelaars.

All in

Schiener heeft zijn volledige vermogen in IOTA gestopt, net als zijn zakenpartner David Sonstebo: “Dat kan goed zijn, maar ook slecht”, vertelt hij. De twee ondernemers zijn dus volledig all-in gegaan: “We willen geen rijke miljonairs zijn die champagne drinken en IOTA op de fles laten gaan. We willen dat dit werkt.”