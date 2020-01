Philips wil af van huishoudelijke apparaten YV

28 januari 2020

10u38

Philips overweegt om zijn afdeling voor huishoudelijke apparaten te verkopen. Volgens Philips past de tak niet meer in de toekomst van het bedrijf, dat zich als gezondheidstechnologieconcern heeft ontwikkeld. Dat maakte het Nederlands elektronicaconcern dinsdag bekend in de marge van zijn kwartaalresultaten.

De koffiezetapparaten, airfryers, stofzuiger en andere huishoudelijk producten van Philips waren vorig jaar goed voor een omzet van 2,3 miljard euro. Volgens topman Frans van Houten zijn de prestaties van het onderdeel de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en is het zaak een geschikte nieuwe "thuis" te vinden voor het onderdeel. Van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de divisie huishoudelijke apparaten.

Na de ontvlechting van de divisie huishoudelijke apparaten zal de divisie Personal Health, goed voor 3,5 miljard euro aan opbrengsten, een belangrijke rol blijven spelen voor Philips. Met slimme oplossingen wil het concern de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen.

Toch 3,3 procent meer inkomsten

Philips deed de strategie samen met zijn kwartaalresultaten uit de doeken. De onderneming sloot het vierde kwartaal van 2019 af met een omzet van 5,96 miljard euro. Daarmee verdiende de onderneming op eigen kracht 3,3 procent meer, maar haalde ze de verwachtingen van analisten van +5,2 procent niet. De winst uit voortgezette activiteiten was 550 miljoen euro, hetgeen duidelijk minder was dan de 723 miljoen euro een jaar eerder. Van Houten spreekt in een toelichting van moeilijkere marktomstandigheden.

Het Nederlandse concern maakte eerder al bekend dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro's van de winst afsnoept. Vooruitblikkend op de prestaties dit jaar meent Van Houten dat geopolitieke en economische risico's blijven bestaan. Het bedrijf streeft naar een omzetgroei van 4 tot 6 procent en een verdere verbetering van de winstmarge.