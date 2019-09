Philips-topman verdient 68 keer zoveel als werknemer en vindt dat "goed te verdedigen" TMA

08 september 2019

14u50

Bron: Belga 0 Geld Philips-topman Frans van Houten vindt zijn beloning, die 68 keer zo hoog is als van de gemiddelde werknemer bij het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf, "goed te verdedigen". Dat zei hij zondag in een reactie op vragen over de loonkloof.

"We betalen onze mensen ook heel goed. De salarissen bij Philips zijn 3,8 procent gestegen. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland en meer dan de stijging van mijn basissalaris", zei Van Houten. "Een voetballer verdient ook veel meer dan de gemiddelde Nederlander."



De Philips-baas kreeg in 2018 een basissalaris van 1,2 miljoen euro. Daarnaast ontving hij een zogenoemde compensatie van nog eens bijna 1,3 miljoen euro en ruim 2,3 miljoen euro in aandelen. Ook was Philips meer dan een half miljoen kwijt aan zijn pensioenafdracht en andere kosten. De exacte cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend, maar het basissalaris van Van Houten steeg dit jaar naar ruim 1,3 miljoen euro.

Brede verantwoordelijkheid

Uit het jaarverslag blijkt verder dat tegenover de totale beloningskosten voor Van Houten in 2018 van bijna 5,4 miljoen euro het bedrijf dat jaar aan een gemiddelde werknemer ruim 86.000 euro kwijt was. Dat is ruim twee keer modaal. De loonkloof was in 2018 overigens kleiner. Toen kreeg de topman 64 keer zo veel als een gemiddelde werknemer.

De loonkloof bij andere multinationals is soms vele malen groter. Van Houten wees erop dat bedrijven een brede verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving die verder gaat dan alleen de loonkloof, zoals de ontwikkeling van medewerkers en loopbaanbegeleiding.