Peter (63) is met pensioen en klust bij na zijn echtscheiding: “2 vrienden vangen mij tijdelijk op. We delen alle kosten door drie”

Peter Heijm (63) uit Brasschaat staat aan de vooravond van een droomreis met zijn gloednieuwe mobilhome. Om dat grootse rondtrekplan te kunnen bekostigen, houdt hij er als gepensioneerde twee flexijobs op na. “Mijn wettelijk pensioen van netto 1.549 euro per maand is geen vetpot”, zegt Peter, die ons een blik gunt in zijn portemonnee. “Die extra cent is zeker welkom.”